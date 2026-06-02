Crecen rumores sobre ingreso de Ernesto Laguardia a La Casa de los Famosos

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Redes sociales y algunos influencers apuntan al actor Ernesto Laguardia como posible nuevo concursante de LCDF 4, aunque la producción aún no ha emitido confirmación oficial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 11:34 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 12:44 PM.