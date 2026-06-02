Crecen rumores sobre ingreso de Ernesto Laguardia a La Casa de los Famosos

A través de Instagram y TikTok, varios creadores de contenido han señalado que Ernesto Laguardia sería uno de los próximos integrantes del reality La Casa de los Famosos México (LCDF) para su cuarta edición. La información se difundió luego de que el influencer Pablo Chagra anunciara que la producción estaba preparando los primeros comunicados del programa, manteniendo a los conductores Galilea Montijo y Wendy Guevara.
Hasta el momento, la producción de LCDF no ha emitido ningún comunicado que confirme la participación del actor. Los reportes continúan circulando como “sólo rumores”, y se espera que el llamado “destape” del elenco se realice en los próximos días.
La posible incorporación de Laguardia ha generado debate entre la audiencia y los creadores de contenido. Algunos elogian su trayectoria y consideran que su presencia aportaría experiencia y carisma al programa; otros, sin embargo, cuestionan si su personalidad encajará en la dinámica del reality.
Ernesto Laguardia es una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana. Saltó a la fama en la década de los 80 con la telenovela Quinceañera, y posteriormente se reinventó como presentador del programa matutino Hoy, consolidándose como un comunicador cercano al público.
Si la participación de Laguardia se confirma, será la primera vez que el actor ingrese a un reality de convivencia, lo que podría marcar una nueva etapa en su carrera y ofrecer a los televidentes una faceta distinta del galán que ha transitado de protagonista juvenil a figura de peso en la industria.