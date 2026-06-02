Exesposa de James Van Der Beek se casa a tres meses de su fallecimiento

La actriz Heather McComb, quien estuvo casada con James Van Der Beek durante siete años, anunció este lunes su matrimonio con el actor Scott Michael Campbell, apenas tres meses después del fallecimiento del actor, ocurrido el 11 de febrero de 2026 a los 48 años por cáncer colorrectal.
En una serie de fotografías publicadas en Instagram, McComb mostró a la pareja intercambiando votos bajo un cielo despejado, rodeados de familiares y amigos cercanos. La actriz lució un vestido de encaje blanco con velo largo, mientras Campbell portó un saco blanco y pantalón negro.
El mensaje que acompañó las imágenes agradeció a Dios, a sus seres queridos y a los invitados que viajaron desde distintas partes de Estados Unidos para compartir lo que describió como un "día verdaderamente mágico" que "jamás olvidará".
Según medios estadounidenses, McComb y Campbell mantenían una relación de varios años y anunciaron su compromiso en 2025. La boda se realizó en una zona al aire libre del estado de Montana, siguiendo las indicaciones de salud y seguridad vigentes.
James Van Der Beek alcanzó fama internacional al interpretar a Dawson Leery en la serie juvenil Dawson's Creek, un éxito de finales de los 90 y principios de los 2000. Tras su separación en 2009 y el divorcio formalizado en 2010, McComb mantuvo una relación cordial con el actor, a quien rindió homenaje tras su fallecimiento, describiéndolo como una persona generosa, espiritual y llena de amor.
La noticia ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas del mundo del espectáculo expresan sus condolencias por la pérdida de Van Der Beek y felicitan a la pareja por su unión.