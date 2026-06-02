Exesposa de James Van Der Beek se casa a tres meses de su fallecimiento

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Heather McComb, exesposa del actor James Van Der Beek, anunció su boda con el actor Scott Michael Campbell en Missoula, Montana, apenas tres meses después de la muerte de Van Der Beek. La ceremonia, celebrada al aire libre, fue difundida a través de Instagram, donde la actriz compartió fotos y un emotivo mensaje de agradecimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 03:26 PM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 04:00 PM.