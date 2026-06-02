Gloria Trevi gana en el IMPI contra Chumel Torres y mantiene abierto otro litigio

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La cantante obtuvo una resolución favorable del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que sanciona la explotación no autorizada de su canción por parte del conductor. Sin embargo, la disputa judicial continúa en una segunda acción civil que busca la reparación integral de los daños.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 06:11 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 08:22 AM.