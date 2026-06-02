Gloria Trevi gana en el IMPI contra Chumel Torres y mantiene abierto otro litigio

En una decisión que ha resonado en el mundo del espectáculo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó la infracción de derechos de autor cometida por el conductor Chumel Torres al utilizar sin permiso la canción “Todos me miran” de Gloria Trevi. La autoridad impuso una multa superior a medio millón de pesos y ordenó la cesación inmediata del uso indebido.
El fallo representa la primera victoria judicial de la cantante en el conflicto que se remonta a 2022, cuando presentó una denuncia por daño moral, violencia de género y apropiación de su obra. Tras la sanción administrativa, el equipo legal de Trevi, encabezado por su esposo Armando Gómez, ha activado una segunda vía: una acción civil independiente que persigue la indemnización por los perjuicios económicos y morales derivados de la explotación no autorizada.
Chumel Torres, quien recientemente generó polémica al publicar una imagen de una persona con síndrome de Down para ridiculizar un comentario de Adrián Chávez, había afirmado haber llegado a un acuerdo conciliatorio con la cantante y que la multa quedaría sin efecto. La información resultó ser falsa; la multa sigue vigente y el proceso civil avanza ante los tribunales competentes.
La resolución del IMPI no solo obliga a Torres a pagar la sanción, sino que abre la puerta a que la cantante reclame los daños y perjuicios que la ley contempla. Mientras tanto, la acción civil seguirá analizando aspectos como la valoración económica de la obra, la responsabilidad moral y la posible reparación simbólica.
Para la comunidad artística y los seguidores de ambas figuras, el caso se ha convertido en uno de los litigios más relevantes en materia de derechos de autor en México. La expectativa ahora se centra en el desenlace de la segunda fase judicial, que determinará si la sanción económica será complementada con una indemnización que cubra el daño reputacional y emocional sufrido por Trevi.
Gloria Trevi continúa su agenda de presentaciones, como la reciente actuación ante 7 mil personas en el Palenque de Nuevo Laredo, mientras mantiene la defensa de sus derechos de autor como prioridad. Por su parte, Chumel Torres enfrenta una creciente presión mediática y legal que podría afectar su carrera como conductor.