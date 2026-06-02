Idris Elba es nombrado caballero por el rey Carlos III

El actor británico Idris Elba, de 53 años, fue investido oficialmente como caballero por el rey Carlos III durante una ceremonia celebrada este martes en el Castillo de Windsor. Con la entrega del tradicional espaldarazo, el intérprete de series como The Wire y Luther pasa a ostentar el título de "Sir Idris Elba", una de las distinciones más altas que puede recibir una personalidad del Reino Unido.
El nombramiento, anunciado inicialmente a finales de 2025 en la lista de Honores de Año Nuevo del monarca, se hizo oficial en la ceremonia encabezada por Carlos III, quien resaltó la contribución del actor a la sociedad británica, particularmente su trabajo en favor de la juventud y la prevención de la delincuencia juvenil.
Elba es fundador de la Elba Hope Foundation, creada en 2022 para ofrecer programas educativos y oportunidades económicas a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Además, ha sido una voz prominente en la campaña Don't Stop Your Future (DSYF), enfocada en reducir los delitos con armas blancas entre adolescentes. En 2024, el actor solicitó públicamente la prohibición de los llamados "cuchillos zombi" y mantuvo reuniones con el primer ministro Keir Starmer para diseñar estrategias de prevención.
En la ceremonia, el actor asistió acompañado de su esposa, Sabrina Dhowre, y lució un traje negro de chaqueta larga. El evento revivió una relación de larga data entre Elba y la familia real: cuando era joven recibió una beca de la organización benéfica impulsada por el entonces príncipe Carlos, hoy conocida como King's Trust, que le permitió estudiar en la Escuela Nacional de Teatro Musical.
Como parte de esta estrecha vinculación, Elba estrenará este otoño un documental realizado junto a Carlos III para conmemorar el 50.º aniversario de la institución. La distinción no solo reconoce su exitosa carrera cinematográfica, sino también su compromiso continuo con causas sociales que buscan mejorar el futuro de los jóvenes británicos.