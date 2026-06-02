Idris Elba es nombrado caballero por el rey Carlos III

...

El actor británico Idris Elba recibió el título de caballero en una ceremonia en el Castillo de Windsor, reconocimiento que destaca su trayectoria artística y su labor social a favor de la juventud en Reino Unido.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 11:39 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 12:38 PM.