Imelda Tuñón acusa a Maribel Guardia de violencia y revela orden de restricción

En una rueda de prensa celebrada el 2 de junio de 2026, Imelda Tuñón reiteró sus acusaciones contra la actriz Maribel Guardia, señalando que la madre del cantante Julián Figueroa tiene una orden de restricción por violencia en contra suya y de su hijo. La joven explicó que la medida judicial forma parte de un proceso legal que lleva varios meses y que no responde a cuestiones personales, sino a hechos probados en la causa.
Tuñón también abordó otras polémicas surgidas en torno al caso, como el nombramiento de Addis Tuñón como tutora del menor. Según la declarante, para ejercer la tutela se exigió una garantía real –un inmueble– y no constituye un beneficio económico, sino una responsabilidad legal para proteger el patrimonio del niño.
Respecto a los rumores que vinculaban la pérdida de facultades de Maribel Guardia con resentimientos familiares, la acusadora sostuvo que la decisión judicial se basó exclusivamente en criterios legales y no en “saña” o “rencor”.
Cuando se le preguntó sobre supuestos problemas de salud mental, Imelda desmintió rotundamente que estuviera deprimida, afirmando que se encuentra “muy bien” y que las denuncias en su contra se están desmoronando.
Asimismo, dirigió sus palabras a Marco Chacón, a quien calificó de hostil tras las recientes resoluciones judiciales, y manifestó su decepción por la actitud de quien consideraba parte de su familia.
Por último, la joven dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones legales, indicando que, aunque por el momento solo existe la orden de restricción, podrían presentarse medidas adicionales en el futuro.