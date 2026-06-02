Imelda Tuñón acusa a Maribel Guardia de violencia y revela orden de restricción

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Imelda Tuñón confirmó ante la prensa que existe una orden de restricción por violencia en contra suya y de su hijo contra la actriz Maribel Guardia, en el marco de la disputa legal con la familia de Julián Figueroa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 01:30 PM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 02:46 PM.