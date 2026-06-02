Jason Momoa declara que 2026 será el año más importante de su carrera

En una entrevista exclusiva, Jason Momoa afirmó que 2026 representa "probablemente el año más importante de mi carrera". El actor hawaiano, que alcanzó la fama internacional con Game of Thrones y consolidó su imagen como Aquaman, se encuentra en una racha de estrenos y colaboraciones que, según sus propias palabras, "no lo vimos venir".
Entre los proyectos que Momoa destacará este año se encuentran el papel de Lobo, el cazarrecompensas intergaláctico de Supergirl, un personaje que describió como "un sueño de infancia". Asimismo, participará en la esperada adaptación cinematográfica de Street Fighter y continuará su participación en la trilogía de Dune, cuya última entrega llegará a los cines en diciembre.
El actor también celebró el éxito inesperado de Minecraft: The Movie, protagonizada junto a Jack Black, la cual se ha convertido en un fenómeno global. "Realmente fue enorme, ¿sabes? No lo vimos venir", comentó Momoa, quien aprovechó la oportunidad para volver a abrazar el género de aventuras familiares.
En el ámbito de la comedia, Momoa recordó su trabajo en La gran aventura LEGO 2, donde presta su voz a una parodia de Aquaman. "Fue un momento épico porque mis hijos pudieron verme hacer el doblaje. En general, lo demás no les importa nada, pero cuando estoy en algo de LEGO, soy una superestrella", explicó.
Este lunes, la marca de los famosos bloques lanzó la campaña "Nunca pares de jugar", nombrando a Momoa como "el maestro de juegos". El actor recibió figuras de acción personalizadas, lo que describió como "algo muy especial" y una forma de conectar con su familia y el público infantil.
Momoa también elogió al director Julian Schnabel, a quien definió como su favorito, tras trabajar juntos en *In the Hand of Dante*, estreno próximo en Netflix.
Con varias películas por estrenar y la consolidación de su presencia en campañas publicitarias, el actor asegura que su trayectoria está en su punto más alto, y que el apoyo de su familia y la respuesta del público son los pilares de este éxito sin precedentes.