Jason Momoa declara que 2026 será el año más importante de su carrera

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El actor, conocido por ‘Game of Thrones’ y ‘Aquaman’, asegura que está viviendo el mejor momento profesional de su vida, impulsado por proyectos como ‘Lobo’ en Supergirl, la adaptación de Street Fighter, la trilogía de Dune, la película de Minecraft y una campaña global de LEGO.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 06:21 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 08:26 AM.