Actor Joan Kuri revela agresión en Periférico: heridas en ojo y ceja

El actor mexicano Joan Kuri, conocido por su participación en series y telenovelas como La hija pródiga y Mil formas de amar, confirmó a TVNotas que fue agredido brutalmente en la avenida Periférico de la Ciudad de México. En el video que compartió, el intérprete aparece con el ojo morado y una profunda herida en la ceja, evidencia de la violencia que sufrió.
Kuri explicó que la confrontación comenzó cuando un conductor lo amenazó con señas e insultos, alegando que “se le cerró” la vía. Lo que empezó como una discusión verbal se transformó en una persecución; el agresor logró alcanzarlo y lo golpeó, provocándole las lesiones visibles. El actor intentó grabar el hecho para contar su versión, lo que provocó una segunda oleada de agresiones y amenazas.
Tras el ataque, varias personas que se encontraban en la zona acudieron en su ayuda. Kuri fue trasladado a un centro médico, donde le atendieron para descartar daños mayores en el ojo y tratar la herida de la ceja. Además de la lesión ocular, el actor manifestó que la mayor molestia le provocó una contusión en la boca.
El intérprete manifestó su “pena” y “vergüenza” al mostrar las imágenes, pero reiteró que espera que se haga justicia y que el agresor responda por sus actos. Kuri también señaló que el agresor no parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia, pues su actitud fue agresiva desde el inicio, incluso cuando la madre del agresor lo acompañaba.
Joan Kuri es un actor y modelo mexicano que ha participado en diversos proyectos televisivos, desde La rosa de Guadalupe hasta la serie Con lugar. Su carrera incluye papeles en telenovelas y plataformas digitales, consolidándose como una figura reconocida del entretenimiento nacional.