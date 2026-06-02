Actor Joan Kuri revela agresión en Periférico: heridas en ojo y ceja

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El intérprete de telenovelas Joan Kuri mostró en video las lesiones que sufrió tras ser golpeado en una disputa vial en la avenida Periférico de la Ciudad de México, y pidió que se haga justicia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 06:11 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 08:12 AM.