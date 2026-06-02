Litzy reaparece en el foro de MasterChef 24/7 y descarta la ruptura con Poncho Cadena

Litzy se presentó este domingo en el foro de MasterChef México 24/7, acompañando al chef Poncho Cadena durante la jornada de eliminación del programa. La aparición, difundida a través de historias de Instagram, mostró a la pareja en el detrás de cámaras, donde la cantante agradeció la invitación y reiteró su vínculo con el chef.
El regreso de Litzy se produce después de que Poncho Cadena asegurara que su boda no había sido cancelada definitivamente, sino que se encontraba en pausa porque la cantante recibió un nuevo trabajo. En una entrevista durante la presentación del reality culinario, el chef declaró que la decisión de posponer la ceremonia fue tomada de mutuo acuerdo y que “estamos perfectos, vivimos juntos”.
Los rumores de una posible ruptura surgieron a raíz de la ausencia de la pareja en los eventos públicos de MasterChef y de especulaciones sobre la cancelación de la boda, inicialmente programada para octubre de 2025. Sin embargo, tanto Litzy como Cadena han reiterado que la relación sigue vigente, pese a que la fecha de la boda aún no se ha definido.
Fuentes cercanas a la pareja sugieren que la verdadera causa del aplazamiento podría estar vinculada al proceso de divorcio del chef, lo que habría generado dudas en Litzy sobre la celebración. No obstante, ninguna de las partes ha confirmado esta versión, y la última declaración de Cadena en el programa subrayó que “no hay ningún problema” en su relación.