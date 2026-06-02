Litzy reaparece en el foro de MasterChef 24/7 y descarta la ruptura con Poncho Cadena

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La cantante Litzy volvió al set de MasterChef México 24/7 junto al chef Poncho Cadena, desmintiendo los rumores de separación y explicando que la boda quedó en pausa por compromisos laborales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 06:11 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 08:33 AM.