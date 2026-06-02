Más de mil imitadores de Marilyn Monroe rompen récord Guinness en Palm Springs, California

...

Un millar de personas vestidas de blanco y con peluca platinada batieron el récord mundial Guinness al congregarse en el Downtown Park de Palm Springs, California. El evento, organizado por Greater Palm Springs Pride, reunió a 1,037 participantes y recaudó fondos para la comunidad LGBTQ+.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 09:11 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 09:26 AM.