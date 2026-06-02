¿Thalía perdió su magia? Mitzy hace una declaración que desata controversia entre fans

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El creador de los icónicos vestuarios de Thalía asegura que la cantante perdió fuerza en su trayectoria cuando dejaron de trabajar juntos. En una entrevista para un podcast, Mitzy relata el origen del distanciamiento y reflexiona sobre el impacto de la imagen en el éxito artístico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 09:08 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 09:39 AM.