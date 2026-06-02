Natanael Cano queda libre de cargos por el caso del Corvette robado en EE. UU.

Una autoridad judicial de Sonora emitió un auto de no vinculación a proceso contra Natanael Cano, intérprete del éxito "Presidente", después de que la investigación sobre un Chevrolet Corvette modelo 2015, reportado como robado en Phoenix, Arizona, no lograra demostrar su participación.
La jueza señaló que "no hay datos de prueba que permitan tener por acreditado la posesión del vehículo por el imputado" y, por tanto, descartó cualquier responsabilidad penal del cantante en el caso. Con la resolución, Cano queda libre de cargos y no deberá cumplir medidas cautelares relacionadas con este expediente.
El caso surgió cuando, según informó Univisión, el Corvette fue trasladado a México y las placas vinculadas a la unidad coincidieron con otro automóvil registrado a nombre de Natanael Cano. Esa coincidencia motivó su inclusión en las indagatorias, pero durante la audiencia no se presentaron pruebas que acreditaran su posesión o participación en el robo.
Esta no es la primera controversia legal del artista. En marzo de 2024 fue captado conduciendo a exceso de velocidad en Hermosillo y, según la Fiscalía estatal, habría entregado dinero a policías municipales para evadir sanciones, lo que derivó en su vinculación a proceso por presunto cohecho. Aunque no fue encarcelado, se le impusieron medidas cautelares, como la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado y solicitar autorización judicial para salir del país. En enero de 2026 obtuvo una suspensión judicial que frenó una orden de aprehensión vinculada a ese proceso.
Hasta el momento, Natanael Cano no ha emitido declaraciones públicas sobre la resolución del caso del Corvette. Sin embargo, el cantante sigue bajo la lupa mediática por otras polémicas, como sus declaraciones a favor de "El Mencho" y el contenido de algunos de sus corridos, aunque ninguna de esas situaciones ha derivado en procesos penales similares.