Natanael Cano queda libre de cargos por el caso del Corvette robado en EE. UU.

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Una jueza de Sonora dictó auto de no vinculación a proceso contra el cantante de corridos tumbados, al no existir pruebas que lo relacionen con el Chevrolet Corvette robado en Phoenix. El artista se mantiene sin medidas cautelares y sin cargos en este expediente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 06:13 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 08:15 AM.