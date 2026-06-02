Paulina Rubio busca reincorporarse a Timbiriche bajo estrictas condiciones

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La cantante, conocida como “La Chica Dorada”, ha anunciado su intención de participar en el próximo reencuentro de Timbiriche como estrategia para reactivar su carrera, pero exige condiciones que incluyen la producción de una serie y la exclusión de temas polémicos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 09:00 AM.