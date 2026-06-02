Paulina Rubio busca reincorporarse a Timbiriche bajo estrictas condiciones

Paulina Rubio ha manifestado su interés por sumarse al esperado reencuentro de Timbiriche, una gira que ha revitalizado la carrera de varios de sus exintegrantes. La artista, cuya trayectoria solista se ha visto empañada por controversias mediáticas y una disputa de custodia, considera que la participación en el proyecto le permitirá recuperar la atención del público.
Sin embargo, la cantante ha puesto una serie de condiciones para su incorporación. Entre ellas, la producción de una serie documental sobre la historia del grupo, que se grabaría en Colombia y se emitiría a través de ViX a finales de 2024. Según fuentes cercanas, la serie no abordará temas polémicos a petición de Rubio, quien desea evitar la reaparición de conflictos personales durante la transmisión.
El acuerdo también contempla que la serie sirva como primer paso para que Rubio participe en la gira, la cual se prevé para abril del próximo año, coincidiendo con el 45.º aniversario de la primera aparición de Timbiriche. En los conciertos, la productora planea incluir a otros exintegrantes como Thalía, Edith Márquez, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, ampliando el atractivo del espectáculo.
Para materializar su regreso, la cantante habría detenido temporalmente la producción de su próximo álbum, enfocándose en resolver asuntos personales y en la preparación de la gira. Se espera que, una vez concluida la gira, retome la grabación de nuevas canciones.
El anuncio llega en medio de una serie de polémicas que involucran a Rubio, entre ellas acusaciones de agresión contra su exesposo, el empresario Colate, y la disputa por la custodia de su hijo. Estas controversias han impactado su imagen pública, lo que refuerza la importancia estratégica de su posible participación en el reencuentro de Timbiriche.