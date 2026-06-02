Richard Gere arremete contra Trump: “Desmanteló lo bueno de EE. UU.”

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El actor Richard Gere, presente en el Foro de Oslo por la Libertad, acusó a Donald Trump de haber “desmantelado casi todo lo bueno” del gobierno y del pueblo de EE. UU., mientras el expresidente asegura haber conseguido un alto al fuego entre Israel y Hezbolá y avances en las conversaciones con Irán.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 03:31 PM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 04:04 PM.