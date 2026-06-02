Richard Gere arremete contra Trump: “Desmanteló lo bueno de EE. UU.”

Richard Gere, galán de Mujer bonita y defensor de los derechos humanos, criticó este martes a Donald Trump calificándolo de “loco” y asegurando que, desde su primer día en el cargo, el exmandatario “desmanteló casi todo lo bueno del Gobierno de Estados Unidos y de su pueblo”.
El actor, quien también anunció los premios del Foro de Oslo por la Libertad a favor del artista chino encarcelado Gao Zhen y del disidente birmano anti‑militar Sai, reiteró su rechazo a Trump, quien en febrero de 2025 lo había tildado de “matón”. Gere, convertido al budismo y defensor del Tíbet, ha mantenido encuentros frecuentes con el Dalái Lama, a quien China acusa de fomentar el separatismo en la región.
Desde 2024, Gere reside en España junto a su tercera esposa, la española Alejandra Silva. En la misma jornada, Trump utilizó su red social Truth Social para afirmar que Israel y Hezbolá habían acordado un alto al fuego y que las negociaciones con Irán avanzaban “a un ritmo rápido”. Según el republicano, mantuvo una “muy buena llamada” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con representantes del grupo libanés pro‑iraní Hezbolá.
Netanyahu, por su parte, habría prometido no enviar tropas a los suburbios del sur de Beirut, mientras que Hezbolá aceptó “cesar totalmente el fuego”. Estas declaraciones se produjeron después de que la agencia de noticias iraní Tasnim informara que Teherán había suspendido el diálogo con mediadores en protesta por la expansión de la ofensiva israelí en Líbano.
El contraste entre la crítica de Gere y las afirmaciones de Trump refleja la profunda polarización política y diplomática que sigue marcando la relación de EE. UU. con el Oriente Medio y con sus propios ciudadanos.