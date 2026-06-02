Rod Stewart cancela conciertos en Las Vegas por infección sinusal

...

El cantante británico Rod Stewart suspendió dos presentaciones en Las Vegas a horas del inicio, bajo recomendación médica por una infección sinusal que afecta su voz. La medida reaviva las dudas sobre su estado de salud, tras antecedentes de cáncer de tiroides, próstata y problemas respiratorios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 11:40 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 01:05 PM.