Rod Stewart cancela conciertos en Las Vegas por infección sinusal

El cantante británico Rod Stewart canceló inesperadamente dos conciertos programados en la capital nevada, apenas unas horas antes de subir al escenario. La decisión, tomada por recomendación médica, se debe a una infección sinusal que le provoca congestión, inflamación de los senos paranasales, dolor facial y, sobre todo, afecta su capacidad vocal.
El equipo del artista informó que la prioridad es permitir una recuperación adecuada para evitar complicaciones mayores en sus próximas presentaciones. Stewart, a través de un mensaje a sus seguidores, se disculpó y aseguró que planea retomar sus actividades a partir del 2 de junio, una vez concluido el periodo de reposo vocal.
Esta cancelación reaviva las dudas sobre la salud del intérprete de "Maggie May" y "Forever Young", quien ha enfrentado múltiples problemas médicos en los últimos años. En 2000 fue diagnosticado con cáncer de tiroides, enfermedad que requirió cirugía y puso en riesgo sus cuerdas vocales. En 2019 superó un cáncer de próstata detectado a tiempo, y en 2024 tuvo que suspender shows por COVID‑19 y faringitis estreptocócica. En 2025, una gripe lo obligó a cancelar varios conciertos.
A pesar de estos episodios, Stewart ha reiterado que no planea retirarse de la música y mantiene una estricta rutina física para conservar su salud y condición escénica. El cantante sigue comprometido con su gira, que incluye fechas en México, y espera volver al escenario una vez recuperado.
Los fanáticos que ya adquirieron boletos podrán solicitar reembolso o cambio de fecha a través de los canales oficiales del artista.