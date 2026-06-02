Dan último adiós a influencer Paola Márquez en su natal Huichihuayán

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La tiktoker potosina Paola Márquez, de 30 años y 1.7 millones de seguidores, fue enterrada el 1 de junio en Huichihuayán. Familiares, amigos y vecinos asistieron al funeral, donde se combinaron expresiones de dolor y de celebración, con globos blancos y la canción “La Yaquesita” de Valentín Elizalde.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 09:57 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 10:35 AM.