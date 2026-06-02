Sergio Sendel desata polémica: critica a nepobabys y sacó a su hijo del CEA

En una entrevista para el programa digital Frankesas de Frank Favela, el actor Sergio Sendel lanzó una fuerte crítica contra los llamados “nepobabys” que, según él, ocupan plazas en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa sin cumplir los requisitos de talento. El actor subrayó que su hijo, Graco Sendel, ingresó a la escuela exclusivamente por sus propias capacidades y que él mismo intervino para que no recibiera ningún beneficio por su apellido.
“Yo nunca quise, no permití que estuviera en el CEA, porque él lo hizo todo por méritos propios. Lo leí con el director y le dije: ‘Mañana me lo sacas’. Me lo sacó”, declaró Sendel, quien recordó que su hijo tenía entre 17 y 18 años cuando tomó la decisión.
Graco Sendel, quien actualmente protagoniza la telenovela Doménica Montero (2026) y forma parte del elenco de El Renacer de Luna, relató que su ingreso al CEA fue en secreto, sin el conocimiento de su padre. “Entré al CEA, no me dejaron. Hice audición a escondidas de mi papá”, confesó el joven actor. Cuando Sergio Sendel se enteró, solicitó a la institución que retirara a su hijo, argumentando que quería protegerlo de una carrera que consideraba “muy difícil y poco certera”.
Las declaraciones de Sendel se insertan en un debate más amplio sobre el nepotismo en la industria del entretenimiento mexicano. El actor sostuvo que, a diferencia de otros aspirantes que acceden a oportunidades por su linaje, Graco ha construido su trayectoria paso a paso, trabajando en comerciales y proyectos menores antes de alcanzar roles de mayor proyección.
Hoy, Sergio Sendel respalda públicamente la carrera de su hijo y celebra cada logro como fruto del esfuerzo y del talento genuino. “Cuando lo traen y no lo traen a lo pendejo, te sientes muy orgulloso, ¿no? Y ese es el caso de mi hijo”, concluyó.