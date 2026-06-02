Sergio Sendel desata polémica: critica a nepobabys y sacó a su hijo del CEA

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El actor Sergio Sendel denunció la presencia de ‘nepobabys’ en el Centro de Educación Artística de Televisa, asegurando que su hijo Graco ingresó y se mantuvo en la escuela por méritos propios, y relató cómo evitó cualquier trato preferencial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 09:03 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 12:59 PM.