Familia de Valentín Elizalde planea lanzar inéditas y llevar su holograma de gira nacional

En una emotiva reunión familiar celebrada en Guasave, Sinaloa, Camila Valencia, madre de Valentín Elizalde, reveló que la familia contempla lanzar al público material musical inédito del fallecido artista y que, a partir de 2025, su imagen será proyectada como holograma en una gira nacional que recorrerá todo el país.
Durante la ceremonia, la madre del cantante confesó que, por primera vez desde su sepultura en 2006, ingresó a la recámara de su hijo. El recorrido entre sombreros, ropa y objetos personales le provocó una profunda conmoción y la llevó a considerar la creación de un museo dedicado al legado del “Gallo de Oro”.
Al ser interrogada sobre el archivo musical que conserva la familia, Valencia dejó abierta la posibilidad de que canciones grabadas años antes de su muerte sean publicadas. La noticia reaviva la demanda de los seguidores, quienes desde hace tiempo solicitan el acceso a esas piezas inéditas.
El anuncio de la gira incluye la participación de Valentín Elizalde mediante tecnología holográfica, una iniciativa que, según la familia, permitirá que el artista “cante de nuevo” frente a sus admiradores, manteniendo viva su presencia escénica.
Además de la proyección holográfica, la dinastía Elizalde seguirá activa a través de sus hermanos, Francisco y Jesús Elizalde, quienes continúan impulsando el apellido en la música regional mexicana.
El legado de Valentín, cuya muerte ocurrió el 25 de noviembre de 2006 tras una presentación en Reynosa, sigue resonando en playlists y homenajes. Canciones como “Vete Ya”, “Cómo Me Duele” y “A Mis Enemigos” continúan siendo parte esencial del repertorio del género.
Los seguidores siguen visitando el rancho familiar y expresan su cariño, manteniendo viva la memoria del artista mientras la familia evalúa los próximos pasos para preservar y difundir su obra.