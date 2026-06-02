Familia de Valentín Elizalde planea lanzar inéditas y llevar su holograma de gira nacional

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La madre del ‘Gallo de Oro’, Camila Valencia, confirmó la posibilidad de publicar grabaciones nunca antes escuchadas y anunció una gira nacional en la que el cantante aparecerá como holograma, reavivando la expectación de sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 09:00 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 09:22 AM.