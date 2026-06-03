Alex Bisogno rompe el silencio y arremete contra Pati Chapoy: “no voy a quedarme callado”

En una rueda de prensa el 3 de junio de 2026, Alex Bisogno, hermano del fallecido conductor Daniel Bisogno, respondió a las acusaciones de Pati Chapoy en el programa Matilde Obregón. Chapoy había señalado que la familia Bisogno habría sustraído obras de arte, botellas de cava, una cafetera, ropa y enseres de la vivienda de Daniel.
Bisogno negó rotundamente los señalamientos y señaló a Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel, como la fuente que habría alimentado a la conductora. Además, reveló que conservó el celular de su hermano, con contraseñas, correos, fotografías y chats, lo que le habría permitido acceder a información que podría involucrar a Chapoy con el llamado clan Trevi‑Andrade.
El productor explicó que, aunque dispone de pruebas, no presentará una demanda formal por los costos personales que implicaría. En su lugar, la familia interpondrá una orden de restricción contra Chapoy para impedir que continúe “ensuciando” su nombre.
Bisogno también aclaró que los colaboradores de Ventaneando no forman parte del conflicto y que varios le han enviado mensajes de apoyo a él y a su familia. Subrayó que el caso forma parte de un juicio de intestado en curso, en el que considera que Chapoy no debería intervenir.
Finalmente, el actor destacó que su intención no es la confrontación, sino defender la honra de su familia, y anunció que continuará como conductor de Buenas Noches Simi junto a Fernanda Tapia.