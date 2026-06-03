Alex Bisogno rompe el silencio y arremete contra Pati Chapoy: “no voy a quedarme callado”

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El hermano de Daniel Bisogno, Alex, declaró que dispone de información confidencial sobre la conductora de Ventaneando y el clan Trevi‑Andrade, y que su familia interpondrá una orden de restricción para impedir que la periodista siga difamándolos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 09:01 AM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 10:06 AM.