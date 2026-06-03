Alicia Villarreal y Cibad Hernández ponen fin a su noviazgo de ocho meses

Alicia Villarreal y el creador de contenido Cibad Hernández anunciaron oficialmente la terminación de su relación sentimental, que había comenzado en agosto del año pasado. La noticia se dio a conocer durante la transmisión del programa Sale el Sol, donde la periodista Ana María Alvarado, quien recientemente sufrió un asalto, reveló que fuentes cercanas a ambos confirmaron la ruptura definitiva.
Según los informes, la pareja vivió su noviazgo bajo la sombra del conflicto legal que mantiene Villarreal con su exesposo, el empresario Cruz N. El proceso judicial, que ha sido objeto de constante cobertura mediática, habría coincidido con el inicio de la relación con Hernández, generando un escenario de alta exposición pública para ambos.
“Fuentes cercanas a Alicia Villarreal y Cibad Hernández comparten que la pareja ya terminó su relación. Inició en agosto del año pasado, en medio del fuerte conflicto legal con Cruz N”, indicó Alvarado durante la entrevista.
Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha emitido un comunicado oficial, pero se espera que la representante de la cantante aclare la situación en los próximos días, especialmente porque la ruptura se produce a menos de un año de haber anunciado su vínculo, tras la supuesta “boda” simbólica que realizaron en redes sociales.
La ruptura llega en un momento delicado para Villarreal, quien sigue enfrentando demandas y acusaciones de parte de Cruz N, mientras que Hernández continúa expandiendo su presencia en plataformas digitales. Ambos seguirán activos en sus respectivas carreras, aunque la audiencia permanecerá atenta a cualquier nuevo desarrollo.
Esta noticia se suma a la serie de eventos que mantienen a Alicia Villarreal en el ojo del huracán mediático, después de recientes filtraciones que la vinculan con pagos para aparecer en la radio y la difusión de un audio del productor Hugo Mejuto admitiendo la práctica.