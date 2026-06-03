Alicia Villarreal y Cibad Hernández ponen fin a su noviazgo de ocho meses

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La cantante y el influencer confirman su ruptura después de menos de un año de relación, en medio de la polémica legal de Villarreal con su exesposo Cruz N.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 10:57 AM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 11:04 AM.