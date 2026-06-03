Blake Lively no suelta a Justin Baldoni: ahora exige que pague sus gastos legales

En una nueva audiencia ante el juez federal Lewis J. Liman, los representantes de Blake Lively reiteraron su petición de que Justin Baldoni sea condenado a pagar los gastos legales y una multa adicional, argumentando que la legislación de California protege a las víctimas de acoso sexual de litigios prolongados.
El caso, que surgió tras las acusaciones de Lively de que Baldoni habría liderado una campaña de desprestigio después de que ella lo señalara por acoso en el rodaje de la película It Ends With Us (2024), había concluido hace un mes con un acuerdo extrajudicial que evitó el juicio. Los términos financieros del acuerdo no fueron divulgados, pero la abogada de Baldoni, Ellyn Garofalo, declaró que la resolución se dio sin que el director ni su productora pagaran los 300 millones de dólares que Lively había demandado.
Según el abogado de Lively, Michael Gottlieb, la contrademanda de Baldoni —que alegaba difamación y extorsión contra Lively y su esposo Ryan Reynolds— fue desestimada el año pasado y, por tanto, Lively tiene derecho a que se le reembolsen los costos bajo la ley californiana que busca evitar que las víctimas enfrenten procesos judiciales costosos y dañinos.
El juez Liman escuchó más de una hora de argumentos, pero no emitió un fallo inmediato. Mientras tanto, ambas partes permanecen sin presencia en la audiencia, y la disputa legal que se remonta a finales de 2024 sigue sin resolverse por completo.
En el contexto del conflicto, Lively había denunciado que Baldoni realizó comentarios inapropiados sobre su apariencia, violó límites físicos durante una escena íntima y la presionó para aparecer desnuda en una secuencia de parto, contraviniendo sus deseos. Baldoni negó los señalamientos, calificándolos de invenciones de Lively para tomar el control creativo de la película.
El caso también destaca la complejidad de la legislación laboral en la industria del entretenimiento, ya que el juez determinó que Lively, como contratista independiente, no podía presentar sus acusaciones bajo la ley federal de empleo.
“It Ends With Us”, adaptación de la novela de Colleen Hoover, se estrenó en agosto de 2024 y superó las expectativas de taquilla, mientras que tanto Lively como Baldoni continúan defendiendo sus reputaciones en el ámbito público y legal.