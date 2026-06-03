Blake Lively no suelta a Justin Baldoni: ahora exige que pague sus gastos legales

...

Los abogados de Blake Lively volvieron a los tribunales de Nueva York para que el juez obligue a Justin Baldoni a cubrir los costos legales y multas, a pesar de que ambas partes habían alcanzado un acuerdo que evitó el juicio por acusaciones de acoso sexual en el set de “It Ends With Us”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 08:12 AM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 08:52 AM.