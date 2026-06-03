Brian May y The Darkness se unen en épica banda sonora de “Masters of the Universe”

La banda sonora de “Masters of the Universe” (Amos del Universo) contará con la participación de Brian May, legendario guitarrista de Queen, y de la banda británica The Darkness. El proyecto musical, liderado por el compositor Daniel Pemberton, combina arreglos orquestales, riffs de rock clásico y atmósferas épicas que evocan el mundo de Eternia.
El propio Pemberton describió la banda sonora como su trabajo “más maximalista” hasta la fecha, señalando que la colaboración con May aporta una dimensión “galáctica” al sonido.
The Darkness es una banda británica de hard‑rock formada por los hermanos Justin y Dan Hawkins. Alcanzó la fama internacional a principios de los 2000 con éxitos como “I Believe in a Thing Called Love”, y se caracteriza por su estilo que combina glam‑rock y rock clásico.
La unión de estas dos generaciones del rock británico en la película de He‑Man ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes esperan que la música eleve la experiencia épica de la nueva aventura cinematográfica.