Brian May y The Darkness se unen en épica banda sonora de “Masters of the Universe”

...

El guitarrista de Queen y la banda británica The Darkness se unen al compositor Daniel Pemberton para crear el soundtrack de la nueva película de He‑Man, mezclando orquesta, rock clásico y sonidos épicos de Eternia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 03:31 PM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 03:55 PM.