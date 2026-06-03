Cara Delevingne confiesa su oscuro pasado: vendía y consumía drogas desde los 14 años

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La modelo y actriz británica contó en el programa “Call Her Daddy” cómo, a los 14 años, empezó a comprar y vender drogas para consumirlas sin costo, describiendo una dependencia que la llevó a un programa de 12 pasos en 2022 y a cuatro años de sobriedad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 03:28 PM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 03:43 PM.