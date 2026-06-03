Cara Delevingne confiesa su oscuro pasado: vendía y consumía drogas desde los 14 años

La modelo y actriz británica Cara Delevingne, de 33 años, habló sin filtros sobre su historia de consumo de drogas en el programa "Call Her Daddy", conducido por Alex Cooper. Delevingne reveló que, a los 14 años, comenzó a comprar sustancias para venderlas y, al mismo tiempo, consumirlas, diciendo: "Vendía la mitad, consumía el resto. Básicamente tenía las drogas gratis. No era una gran narcotraficante".
Según la artista, la motivación inicial fue la búsqueda de conexión y el escape de la presión emocional que sentía en la adolescencia. "Amaba lo que me hacían sentir las drogas. Amaba no tener que pensar en mi madre, en la presión escolar o en no sentirme suficiente", explicó.
El consumo escaló rápidamente; llegó a ingerir ácido diariamente, lo que provocó alucinaciones perturbadoras, como la creencia de que su padre era Dios y su madre el diablo. La situación alcanzó su punto crítico durante el festival Burning Man en 2022, cuando una canción que había sonado en el funeral de un amigo fallecido por sobredosis la hizo reflexionar y tiró todas sus drogas por el inodoro.
Ese mismo año ingresó a un programa de 12 pasos, tras la difusión de fotografías en las que aparecía desorientada en el aeropuerto de Van Nuys, California. Delevingne señaló que, a diferencia de soluciones rápidas como retiros de una semana, el programa le permitió profundizar en las causas subyacentes de su adicción.
Actualmente lleva cuatro años sin consumir. En la entrevista también abordó la ideación suicida que experimentó en el pico de su fama, y cómo la música y el reencuentro con su pareja, Minke, fueron pilares fundamentales para su recuperación. "Fui honesta con ella desde el principio: 'Tengo un problema'", concluyó.