IMPI decide: solo una podrá ser Gaby Ramírez y la actriz salió perdiendo

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Después de casi una década de controversia, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) falló a favor de la conductora de Canal 6, Karla Gabriela Ramírez, otorgándole los derechos exclusivos sobre la marca “Gaby Ramírez”. La actriz del mismo nombre, que había usado el nombre durante 30 años, afirmó que las instancias judiciales no le fueron favorables y que el conflicto surgió por la confusión generada en la industria del entretenimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 09:11 AM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 09:35 AM.