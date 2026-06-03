IMPI decide: solo una podrá ser Gaby Ramírez y la actriz salió perdiendo

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emitió, el 3 de junio de 2026, una resolución que reconoce a la conductora e influencer Karla Gabriela Ramírez como titular exclusivo del nombre artístico “Gaby Ramírez”. La decisión pone fin a una disputa legal que se prolongó ocho años entre la presentadora de Canal 6 y la actriz Gaby Ramírez, quien había utilizado la denominación durante casi tres décadas en el medio artístico.
Según declaró la actriz en una entrevista para el programa de Canal 6, todas las instancias involucradas en el proceso fallaron en su contra, pese a que había buscado un acuerdo previo con la conductora. “Desde hace mucho tiempo ella me dijo: ‘Me vale’, muy déspota”, afirmó, aludiendo a la falta de disposición de Karla Gabriela para dialogar.
El conflicto surgió porque ambas figuras públicas compartían el mismo nombre profesional, lo que generó confusiones recurrentes en la identificación de proyectos, contrataciones y apariciones mediáticas. La actriz explicó que su objetivo era evitar errores de identificación que perjudicaban su carrera, mientras que la conductora había consolidado su marca en Monterrey y a nivel nacional a través de programas como Acábatelo, Mitad y Mitad y Premios Fama.
Con la resolución del IMPI, Karla Gabriela Ramírez obtiene el registro exclusivo de la marca “Gaby Ramírez”, lo que le permite usarla sin riesgo de infracción y le otorga la posibilidad de impedir que terceros, incluida la actriz, la empleen en actividades comerciales o artísticas. La decisión también implica que la actriz deberá adoptar un nombre artístico distinto para evitar futuras controversias.
El caso, que generó debate entre colegas, conductores y seguidores del espectáculo, marca un precedente importante en la protección de nombres artísticos en México y subraya la relevancia de registrar marcas personales ante el IMPI para evitar conflictos de identidad en la industria del entretenimiento.