Fallece Peabo Bryson, voz icónica de “Un Mundo Ideal” y “La Bella y la Bestia”

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El cantante estadounidense de R&B y baladas, Peabo Bryson, muere a los 75 años tras sufrir un derrame cerebral. Conocido por sus duetos ganadores de Grammy con Céline Dion y Regina Belle, dejó un legado imborrable en la música y en la historia de Disney.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 08:59 AM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 09:12 AM.