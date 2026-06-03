Fallece Peabo Bryson, voz icónica de “Un Mundo Ideal” y “La Bella y la Bestia”

El mundo de la música y los fanáticos de la animación se vistieron de luto tras confirmarse el fallecimiento de Peabo Bryson, el renombrado cantante de R&B que dio vida a los clásicos de Disney “La Bella y la Bestia” (1992) y “Un Mundo Ideal” (1993). El artista, de 75 años, murió el 2 de junio rodeado de su familia, después de sufrir un derrame cerebral, según informó su entorno mediante un comunicado oficial.
Bryson, nacido el 13 de abril de 1951 en Greenville, Carolina del Sur, se destacó por su potente voz de tenor y su capacidad para interpretar baladas emotivas. Su carrera, que abarca más de veinte álbumes, alcanzó la cúspide cuando, junto a Regina Belle, obtuvo el número 1 en la lista Billboard Hot 100 con “Un Mundo Ideal”, la canción principal de la película Aladdin. Ese mismo año, el dúo con Céline Dion para “Beauty and the Beast” le valió otro Grammy, consolidándolo como una figura clave en la música de películas animadas.
El legado de Bryson trasciende los premios; fue el primer artista en lograr un éxito número 1 en Billboard con una canción de una película de animación, abriendo camino para futuros talentos. Además, su trayectoria le valió la incorporación al Salón de la Fama de la Música de Carolina del Sur, reconocimiento que celebra su influencia tanto a nivel regional como internacional.
La noticia de su fallecimiento ha sido difundida por diversos medios, entre ellos People, y ha generado una ola de homenajes de colegas, fans y representantes de Disney, quienes resaltan la huella imborrable que dejó en la industria del entretenimiento.
Peabo Bryson deja un vacío enorme en la música y en los corazones de quienes crecieron escuchando sus inolvidables duetos. Su obra seguirá viva, recordándonos la magia que supo crear al unir voces y emociones en canciones que trascienden generaciones.