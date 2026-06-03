Quiso vender el vestido más icónico de Rosalía y Ibai le dijo que no

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Durante el episodio “Hice mi propia casa de empeños” de Ibai Llanos, un seguidor de la cantante española presentó el vestido blanco con flecos que lució en el Sónar 2018, pero la falta de certificación oficial impidió que el streamer lo adquiriera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 08:11 AM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 08:33 AM.