Quiso vender el vestido más icónico de Rosalía y Ibai le dijo que no

En el último programa de Ibai Llanos, titulado Hice mi propia casa de empeños, un joven llamado Jordi sorprendió a la audiencia al ofrecer a la venta el vestido blanco con flecos que Rosalía utilizó en su histórica presentación en el Festival Sónar de Barcelona en 2018. El atuendo, considerado una pieza de colección por los fanáticos y expertos en moda, fue adquirido por Jordi en una subasta benéfica organizada por SER Catalunya bajo la campaña “Cap Nen Sense Joguina”.
Jordi, quien ostenta varios tatuajes en honor a la artista, buscó validar la autenticidad del artículo mostrando su historia y el contexto de la subasta. Sin embargo, no contó con un certificado oficial emitido por el equipo de Rosalía, lo que generó dudas sobre el valor real del vestido y representó un riesgo financiero para Ibai y sus asesores.
Durante la transmisión, Ibai y dos expertos evaluaron la posibilidad de comprar la pieza a un precio reducido como gesto de apoyo al fanático. Jordi dejó claro que no estaba dispuesto a desprenderse del vestido por una cifra baja, argumentando su valor sentimental y su rareza en el mercado.
Al no alcanzarse un acuerdo económico, el joven decidió retirarse del set, conservando el histórico vestido. El episodio ha generado amplio debate en redes sociales sobre la autenticidad de objetos de colección y la responsabilidad de los creadores de contenido al negociar artículos de alto valor cultural.
Mientras tanto, Rosalía continúa su gira mundial Lux Tour, agotando entradas en múltiples ciudades y consolidándose como una de las artistas más influyentes del panorama musical internacional.