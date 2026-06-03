Garner rompe el silencio: cómo su divorcio con Affleck cambió su carrera y su corazón

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La actriz explicó que, tras su divorcio, redujo su carga laboral para enfocarse en la crianza de sus tres hijos y ahora elige proyectos que no requieran traslados prolongados, manteniendo su residencia en Los Ángeles.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 04:42 PM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 09:33 PM.