John Travolta debuta como director y dedica su película a su esposa e hijo fallecidos

El actor estadounidense John Travolta, de 72 años, se estrena como director con Propeller One‑Way Night Coach, película que debutó en el Festival de Cannes y que ahora está disponible en Apple TV+ desde el 29 de mayo.
El largometraje, de 61 minutos, está ambientado en los Estados Unidos de 1962 y sigue a Jeff, un niño de ocho años apasionado por la aviación. La obra está basada en la novela infantil homónima que Travolta escribió en 1997, inspirada en sus propios recuerdos de infancia como joven piloto.
En una entrevista concedida al diario italiano La Repubblica, Travolta dedicó la película a su esposa Kelly Preston, fallecida en 2020, y a su hijo mayor Jett, quien murió en 2009. "No estoy hecho para quedarme absorbido en la oscuridad", afirmó, explicando que prefiere mirar la luz y seguir adelante pese al dolor.
El proyecto es profundamente familiar: varios de sus hermanos aparecen en el reparto y su hija Ella Bleu interpreta a la azafata Doris, mientras que el nombre de la madre en la ficción, Helen, rinde homenaje a su propia madre. En la premiere de Nueva York, Ella Bleu rindió tributo a sus padres, subrayando la unión que la película representa para la familia Travolta.
Travolta también destacó la intención de la obra: transmitir la esperanza y la resiliencia que, según él, los niños conservan y que los adultos han olvidado. "Quería esta sinceridad. La esperanza y la resiliencia de un niño son únicas; nosotros, los adultos, hemos olvidado lo que eso significa", explicó.
Con la película, Travolta busca que el público redescubra la mirada optimista que él mantuvo desde la infancia, recordando que, incluso en tiempos difíciles, es posible elegir la luz sobre la sombra.