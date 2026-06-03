John Travolta debuta como director y dedica su película a su esposa e hijo fallecidos

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A los 72 años, John Travolta presenta *Propeller One‑Way Night Coach*, una película dedicada a su esposa Kelly Preston y a su hijo Jett, y reflexiona sobre la pérdida, la resiliencia y su visión optimista de la vida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 10:05 AM.