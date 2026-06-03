Mariana Seoane presume romance: “Es una bendición” y derrite las redes con su nuevo amor

Mariana Seoane, la artista que ha mantenido una presencia constante en la televisión y la música mexicana, volvió a ser el centro de la conversación al anunciar oficialmente su nuevo vínculo amoroso. El anuncio se dio el pasado jueves, cuando la cantante posó junto a su acompañante, identificado como Bock, en la alfombra roja del espectáculo circense Se busca payaso, presentado en la Ciudad de México.
Durante la transmisión del programa matutino Sale el Sol, los reporteros interrogaron a Seoane sobre la identidad del misterioso acompañante que la había sido vista en los últimos días. La intérprete, visiblemente emocionada, declaró que siente que este amor es una “bendición del más allá”, aludiendo al reciente fallecimiento de su madre, proceso que había vivido en privado durante los últimos meses.
Al día siguiente, la prensa captó a la artista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde Bock la recibió en su automóvil. Ante los micrófonos, Seoane no ocultó su alegría: le plantó un beso a su acompañante y, con humor, comentó que le atraen personas “un poco más jóvenes” por la energía que ella posee. La diferencia de edad, sin embargo, es mínima: Seoane tiene 49 años y Bock cumplirá 50 en los próximos meses.
La noticia ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan el tiempo que la artista estuvo sin pareja formal. A pesar de las críticas, Seoane se mostró firme y feliz, subrayando que su prioridad en 2024 es su faceta musical.
En el plano profesional, la cantante ha lanzado recientemente el sencillo “Por un mal amor”, una fusión de cumbia ranchera junto a la icónica Lila Downs, y ha presentado su nuevo proyecto discográfico titulado “Veneno”. Además, continúa su gira por ferias y palenques del país, con presentaciones recientes en la Feria de San Isidro Metepec (junto a Sonora Dinamita) y en la Feria Jalpa de Méndez.
Con la combinación de una vida personal renovada y una agenda artística activa, Mariana Seoane reafirma su posición como una de las figuras más versátiles y resilientes del espectáculo mexicano.