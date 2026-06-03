Mariana Seoane presume romance: “Es una bendición” y derrite las redes con su nuevo amor

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La cantante y actriz mexicana Mariana Seoane confirmó su relación con el empresario Bock durante la premiere del espectáculo circense “Se busca payaso”. La noticia, que llega tras años de soltería y el duelo por el fallecimiento de su madre, ha generado gran expectación en la farándula.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 08:11 AM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 08:24 AM.