Michael Jackson: The Verdict, la serie de Netflix que vuelve al juicio que sacudió al mundo

...

Netflix estrena ‘Michael Jackson: The Verdict’, una docuserie de tres episodios que reconstruye el proceso penal de 2005 contra el rey del pop. Dirigida por Nick Green y producida por Fiona Stourton, la serie combina archivos, notas judiciales y entrevistas inéditas para ofrecer una visión integral del caso que dividió a la opinión pública.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 09:12 AM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 09:48 AM.