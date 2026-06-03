Michael Jackson: The Verdict, la serie de Netflix que vuelve al juicio que sacudió al mundo

Netflix lanzó el 3 de junio de 2026 Michael Jackson: The Verdict, una docuserie de tres capítulos que vuelve a examinar el juicio penal de 2005 que enfrentó al cantante con diez cargos de abuso sexual infantil y otros delitos relacionados. El programa, bajo la dirección de Nick Green y la producción ejecutiva de Fiona Stourton, se propone presentar los hechos tal como se desarrollaron dentro de la sala del tribunal, superando la ausencia de cámaras en aquel proceso.
Según el portal oficial de Netflix, Tudum, los realizadores explican que “han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado no culpable. Sin embargo, la controversia sigue encendida”. La serie utiliza material de archivo, notas del juicio, cobertura mediática de la época y entrevistas inéditas con figuras clave que estuvieron presentes en el tribunal.
Entre los entrevistados destacan el fiscal Ron Zonen, el abogado defensor Mark Geragos, el abogado de la familia Jackson Brian Oxman y dos miembros del jurado, Melissa Herard (jurado nº 8) y Tammy Evans (jurado nº 6). También aparecen el periodista Martin Bashir, la investigadora Diane Dimond, el analista legal Trent Copeland, y miembros del círculo cercano de Jackson como su biógrafo J. Randy Taraborrelli, su publicista Raymone Bain y su director de seguridad Kerry Anderson.
La docuserie revela testimonios poco conocidos, como los del ex‑empleado Vincent Amen, quien asegura que Jackson utilizaba apodos obscenos para referirse a los niños en Neverland y que recibió una bolsa de Nike con una revista que contenía imágenes de menores desnudos. Amen relata que, al confrontar al asistente Frank Cascio, este admitió que “era una fase por la que Michael y él habían pasado”. Frank Cascio no fue contactado para ofrecer su versión.
El programa también muestra el estado físico y emocional de Jackson durante el proceso. Geragos describe haber visto al cantante “literalmente desintegrarse”, con un consumo de sustancias que calificó de “astronómico”. Además, se narra la noche previa al testimonio de Gavin Arvizo, cuando Jackson sufrió una caída en la ducha y recibió una dosis de analgésicos que, según Anderson, era suficiente “para tranquilizar a un elefante”.
El juicio concluyó con la absolución total del artista por insuficiencia de pruebas, aunque el caso sigue generando debate. La serie, al ofrecer una reconstrucción exhaustiva y testimonios inéditos, busca cerrar la brecha informativa que dejó la falta de cobertura directa del tribunal y aportar una visión más completa del proceso que marcó la historia del entretenimiento.