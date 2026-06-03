Muere “Tavito” Ramos a los 64 años: el carismático periodista que marcó la TV hondureña

El conductor y periodista Gustavo Ramos, mejor conocido como “Tavito”, murió a los 64 años tras sufrir un derrame cerebral que lo mantuvo hospitalizado en sus últimos días. La cadena HCH, donde Ramos desarrolló gran parte de su carrera, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, provocando una profunda conmoción entre la audiencia y sus compañeros de trabajo.
Según el comunicado oficial de HCH, el presentador fue ingresado de emergencia después de presentar síntomas de un evento cerebrovascular. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado no mejoró y la muerte se confirmó el martes 2 de junio.
Figuras del medio como Paola Márquez y la influencer YosStop también expresaron su pesar, recordando la cercanía y profesionalismo de Ramos. La comunidad televisiva ha pedido actos oficiales de homenaje, aunque aún no se ha anunciado una fecha concreta.
Durante más de tres décadas, “Tavito” se mantuvo como una figura influyente, destacándose por su capacidad para abordar temas de interés social y cultural, y por su carisma frente a la cámara.
Mientras la industria del entretenimiento se viste de luto, los seguidores continúan honrando su recuerdo con mensajes, videos y publicaciones que resaltan la huella imborrable que dejó en la pantalla chica.