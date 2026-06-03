Muere “Tavito” Ramos a los 64 años: el carismático periodista que marcó la TV hondureña

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El reconocido presentador de HCH, Gustavo Ramos, alias “Tavito”, falleció a los 64 años el 2 de junio a causa de un derrame cerebral. La noticia, confirmada por la cadena y difundida en redes sociales, ha generado una ola de condolencias entre colegas, televidentes y personalidades del medio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 03:29 PM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 03:48 PM.