Penélope Cruz, Bad Bunny y Bizarrap se unen a Toy Story 5 en voces hispanas

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Disney‑Pixar confirmó que la actriz española interpretará a Flamenco, un juguete olvidado, en la quinta entrega de la saga que llegará a los cines el 19 de junio, junto a Bad Bunny y Bizarrap.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 03:30 PM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 04:53 PM.