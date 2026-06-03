Penélope Cruz, Bad Bunny y Bizarrap se unen a Toy Story 5 en voces hispanas

La cuenta regresiva para el estreno de Toy Story 5 continúa. Disney y Pixar anunciaron que la actriz española Penélope Cruz formará parte del reparto de voces en español para la nueva película, que se estrenará el 19 de junio en cines de todo el mundo.
En la trama, los juguetes tradicionales deberán competir por la atención de la niña Bonnie frente a la llegada de dispositivos tecnológicos que amenazan con relegarlos al olvido. Dentro de este conflicto, Cruz dará vida a Flamenco, un juguete que pertenece a una comunidad de personajes abandonados que habitan en una casita del jardín.
La estrategia de Disney‑Pixar para acercar la película al público hispanohablante incluye también a otras celebridades: el cantante puertorriqueño Bad Bunny interpretará a Pizza con Gafas de Sol y el productor argentino Bizarrap a Gnomo de Jardín. Los tres personajes forman parte de la “comunidad de juguetes olvidados” que luchan por ser recordados.
La película está dirigida por Andrew Stanton, dos veces Oscar, y codirigida por Kenna Harris. La banda sonora volverá a estar a cargo de Randy Newman, autor de los temas más emblemáticos de la saga.
Desde su debut en 1995, Toy Story marcó un hito al ser el primer largometraje animado completamente generado por computadora. Con cuatro entregas previas, la franquicia ha superado los mil millones de dólares en taquilla en varias ocasiones, y la quinta entrega promete continuar la tendencia de éxito.
La incorporación de Penélope Cruz, Bad Bunny y Bizarrap refuerza el compromiso de Disney‑Pixar de ofrecer voces locales que resuenen con el público de habla hispana, al tiempo que amplía la diversidad de personajes dentro del universo de Toy Story.