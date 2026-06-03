¿Traición al cine tradicional? Scorsese se alía con una empresa de inteligencia artificial

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El aclamado director Martin Scorsese ha aceptado el cargo de asesor en la empresa alemana de inteligencia artificial Black Forest Labs, con el objetivo de desarrollar herramientas que aceleren la preproducción y mejoren la comunicación visual en equipos de cine.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 08:12 AM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 08:43 AM.