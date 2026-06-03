Shia LaBeouf es sentenciado a libertad condicional tras pelea violenta en Mardi Gras

El juzgado del distrito de Orleans Parish, bajo la autoridad de la jueza Juana Marine‑Lombard, dictó el 3 de junio de 2026 una sentencia que obliga a Shia LaBeouf a cumplir dos años de libertad condicional y una condena suspendida de seis meses de prisión. La condena se deriva de su culpabilidad en tres cargos de agresión simple vinculados a una pelea que protagonizó fuera del bar R Bar, en el barrio Marigny, durante la madrugada del 17 de febrero, en plena celebración del Mardi Gras.
El actor, que se encontraba sin camiseta, agredió físicamente a tres personas: golpeó a dos hombres y le propinó un cabezazo a una tercera, provocando, según el informe policial, una posible dislocación de nariz en una de las víctimas. Los hechos fueron capturados en video por testigos y difundidos en redes sociales, convirtiéndose en la principal evidencia del proceso.
Como parte de las condiciones impuestas, LaBeouf deberá abstenerse de acercarse a las tres víctimas y al establecimiento donde ocurrió el incidente, completar un programa de tratamiento por abuso de alcohol y asistir a clases de manejo de la ira. Además, la sentencia incluye la prohibición de consumir alcohol mientras esté bajo libertad condicional.
La defensa del actor, encabezada por la abogada Sarah Chervinsky, sostuvo que LaBeouf compareció ante el tribunal con la intención de asumir la responsabilidad y que la investigación concluyó que el altercado fue una pelea menor, rechazando las acusaciones de motivación homofóbica o discriminatoria.
Este caso se suma a una serie de problemas judiciales que ha enfrentado LaBeouf en los últimos años, incluidos arrestos en Nueva York (2017), Georgia (2017) y Los Ángeles (2020), así como una demanda civil presentada por la cantante FKA Twigs en 2020.