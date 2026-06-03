Shia LaBeouf es sentenciado a libertad condicional tras pelea violenta en Mardi Gras

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El actor estadounidense Shia LaBeouf fue sentenciado a dos años de libertad condicional, una condena suspendida de seis meses de cárcel y a cumplir un programa de tratamiento por abuso de alcohol tras declararse culpable de tres cargos de agresión simple en un altercado ocurrido en el Mardi Gras de Nueva Orleans en febrero de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/06/2026 03:50 PM.
En Espectáculos y editada el 03/06/2026 04:28 PM.