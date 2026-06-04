"Yo también fui abusado": actor de Betty, la fea rompe el silencio y estremece a sus fans

Julio César Herrera, el actor colombiano conocido por dar vida a Freddy Stewart Contreras en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea, rompió el silencio al declarar que fue abusado en su infancia y adolescencia. La confesión se realizó durante la conferencia “Voces contra el abuso infantil”, organizada por entidades de derechos de la niñez, donde el intérprete, visiblemente conmovido, relató su experiencia y lanzó un llamado a la sociedad para que no se ignore la violencia contra menores.
“Yo me llamo Julio César Herrera y también fui abusado de mi niñez y adolescencia”, declaró el actor, quien no ofreció detalles específicos pero subrayó la magnitud del problema: “Son más de 550,000 casos de violencia y 302,000 casos de violencia sexual contra niños y adolescentes en Colombia. Solo se han ejecutado 74 casos”. Su testimonio buscó poner el foco en la urgencia de una respuesta institucional y comunitaria.
El actor concluyó su intervención invitando a los asistentes a alzar la voz: “Si esto es un grito anual, pues quiero que griten conmigo”. Su llamado resonó entre los presentes y en las redes sociales, donde la conversación sobre el abuso infantil cobró mayor visibilidad.