"Yo también fui abusado": actor de Betty, la fea rompe el silencio y estremece a sus fans

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Julio César Herrera, quien interpretó a Freddy Stewart Contreras, confesó públicamente haber sido víctima de abuso durante su niñez en un evento de prevención, generando un fuerte impacto y una ola de apoyo en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 04:10 PM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 10:06 AM.