Alejandro Fernández cantará el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

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La FIFA confirmó que el cantante mexicano interpretará el Himno Nacional antes del partido inaugural México vs. Sudáfrica, el 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 08:32 AM.
En Espectáculos y editada el 04/06/2026 08:44 AM.