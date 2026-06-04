Alejandro Fernández cantará el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

La FIFA anunció oficialmente que Alejandro Fernández será el intérprete del Himno Nacional Mexicano en la ceremonia de apertura del Mundial 2026, que se celebrará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.
El cantante, conocido por su trayectoria en la música regional mexicana, expresó en sus redes sociales su orgullo y honor por representar a México en un evento de tal magnitud, describiendo la experiencia como "un verdadero honor ser parte de esta celebración".
La ceremonia de apertura, que precederá al partido inaugural entre México y Sudáfrica, incluirá además presentaciones de artistas nacionales e internacionales, buscando resaltar la diversidad cultural del país anfitrión.
Jurgen Mainka, director general de la oficina de la FIFA en México, reveló los detalles logísticos del evento, destacando que la interpretación de Fernández será uno de los momentos más emotivos de la jornada.
El programa oficial establece una secuencia que inicia con la bienvenida artística, sigue con la interpretación del himno y culmina con el silbatazo que dará inicio al torneo, ofreciendo a los asistentes una experiencia integral que combina música, cultura y pasión futbolera.