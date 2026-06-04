Sony Pictures anuncia el biopic de Shania Twain titulado “Shania”

La productora estadounidense Sony Pictures confirmó que está en fase de desarrollo una película biográfica sobre la icónica cantante de country‑pop Shania Twain. El largometraje, que llevará por título Shania, será escrito y dirigido por la cineasta británica Leah McKendrick, conocida por su trabajo en la comedia romántica Voicemails for Isabelle para Netflix y por su debut en el festival SXSW con Scrambled.
Twain participará activamente en la producción del proyecto como co‑productora, junto a Amie Karp. Hasta el momento, los detalles de la trama se mantienen en reserva y no se ha anunciado una fecha de inicio de rodaje ni de estreno.
El biopic se suma a la reciente ola de películas musicales de Sony Pictures, que incluye Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody (2022) y el ambicioso proyecto de Sam Mendes sobre The Beatles. La elección de McKendrick se fundamenta en su experiencia previa en narrativas vinculadas a la música, así como en su trayectoria como cantante y compositora.
Shania Twain, con más de 100 millones de álbumes vendidos, cinco Grammys y tres discos consecutivos con certificación de diamante, es considerada una de las figuras más influyentes en la internacionalización del country. Entre sus éxitos se encuentran “Any Man of Mine”, “You’re Still the One” y “Man! I Feel Like a Woman!”.
Paralelamente al desarrollo del biopic, la artista está a punto de lanzar su séptimo álbum de estudio, Little Miss Twain, programado para el 24 de julio bajo el sello Republic Nashville. El disco, descrito como uno de los trabajos más personales de su carrera, incluye el sencillo “Dirty Rosie”, que combina country, pop, rock, soul y bluegrass.
El equipo creativo continúa trabajando en el guion mientras Sony Pictures mantiene su estrategia de producir biopics de figuras musicales de relevancia global.