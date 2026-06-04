Sony Pictures anuncia el biopic de Shania Twain titulado “Shania”

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Sony Pictures desarrollará una película biográfica sobre la estrella del country‑pop Shania Twain, bajo la dirección y guion de Leah McKendrick. La cantante producirá el filme junto a Amie Karp, mientras prepara el lanzamiento de su séptimo álbum, “Little Miss Twain”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 08:18 AM.
En Espectáculos y editada el 04/06/2026 08:27 AM.