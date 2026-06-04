Cazzu denuncia la violencia de género en la marcha Ni una menos y critica al presidente Javier Milei

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La cantante argentina Cazzu participó en la manifestación Ni una menos, donde pronunció un contundente mensaje contra la violencia de género y la discriminación hacia la comunidad LGBT+, señalando al gobierno de Javier Milei como parte de las exigencias de justicia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 12:03 PM.
En Espectáculos y editada el 04/06/2026 03:45 PM.