Cazzu denuncia la violencia de género en la marcha Ni una menos y critica al presidente Javier Milei

Buenos Aires, Argentina. La artista urbana Cazzu, conocida como "La Nena Trampa", se sumó a la marcha Ni una menos que se celebra anualmente en Argentina para protestar contra la violencia de género. Durante el acto central, la cantante subió al estrado y leyó parte del documento oficial, transmitiendo un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.
En su intervención, Cazzu denunció los constantes actos de violencia que sufren mujeres y personas LGBT+ en todo el mundo, y dirigió un llamado directo a los hombres: "Es hora de que nuestros hombres se pregunten qué están haciendo mal, hasta dónde se protegen y aprueban, y hasta dónde son capaces de llegar para probar su dominación. PAREN DE MATARNOS #NiUnaMenos".
La rapera también arremetió contra el presidente de Argentina, Javier Milei, sumándose a las exigencias de justicia que los manifestantes presentan al gobierno. "Exigimos políticas que protejan a las mujeres y a la comunidad LGBT+, no discursos que perpetúen la violencia", afirmó.
El discurso de Cazzu generó una amplia respuesta en plataformas como Twitter e Instagram, donde fanáticas y usuarios en general aplaudieron su valentía y la claridad de su mensaje. La artista había anticipado su postura horas antes del evento mediante una historia en Instagram, reforzando su compromiso con la causa.
La participación de la cantante destaca el creciente papel de los artistas en la lucha contra la violencia de género en América Latina, convirtiendo su voz en un instrumento de denuncia y concienciación.