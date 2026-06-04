¿Le cerraron la puerta? Christian Nodal queda fuera del homenaje a Antonio Aguilar

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El proyecto “¡Que Viva Antonio Aguilar!” de Pepe Aguilar no incluye a Christian Nodal, pese a que el cantante había anunciado su participación. La ausencia se debe a decisiones de producción y a la planificación de una segunda entrega del tributo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 08:44 AM.
En Espectáculos y editada el 04/06/2026 09:30 AM.