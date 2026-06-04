¿Le cerraron la puerta? Christian Nodal queda fuera del homenaje a Antonio Aguilar

El álbum recopilatorio ¡Que Viva Antonio Aguilar!, lanzado por Pepe Aguilar para honrar al legendario “Charro de México” a 18 años de su fallecimiento, no cuenta con la voz del sonorense Christian Nodal, a pesar de que el propio Pepe había insinuado su participación semanas antes del estreno.
En la conferencia de prensa del 3 de junio, Pepe Aguilar explicó que varios artistas quedaron fuera de esta primera entrega, sin especificar nombres. “Se quedó mucha gente afuera y estamos muy contentos de que la gente lo esté recibiendo como lo está recibiendo”, afirmó.
Durante una entrevista en mayo, el cantante había mencionado a Nodal como posible intérprete del tema “Gabino Barrera”, asegurando que el joven regional estaba “muy talentoso” y que su versión se grabaría pronto. Sin embargo, la producción del disco decidió limitar el número de colaboraciones a 16 pistas, priorizando una mezcla de generaciones y estilos que incluyeron a Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, Carín León, Banda El Recodo, Banda MS, entre otros.
La exclusión de Nodal parece estar vinculada a la estrategia de lanzar una segunda entrega del tributo, en la que el cantante podría participar. Al ser preguntado por la ausencia de su sobrina Majo Aguilar, Pepe respondió que “seguramente estará” en futuros proyectos.
El álbum reúne versiones de clásicos como “El chubasco”, “La cama de piedra”, “El Chivo” y “4 meses”, y ha sido bien recibido por el público y la crítica, lo que sugiere que la decisión de posponer la participación de algunos artistas, incluido Nodal, forma parte de una planificación a largo plazo.