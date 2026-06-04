“Lo dejo en el pasado”: David Zepeda rechaza acción legal por video filtrado

En una entrevista reciente en el programa Hoy, el actor de 52 años, David Zepeda, declaró que no iniciará acciones legales bajo la Ley Olimpia contra los responsables de la filtración de un video íntimo que se viralizó en 2015. El intérprete explicó que el episodio ya forma parte del pasado y que su energía está dirigida a proyectos actuales y futuros.
La Ley Olimpia, promulgada en México para sancionar la difusión no consentida de contenido sexual privado, contempla penas de hasta seis años de prisión y multas económicas. A pesar de contar con este respaldo legal, Zepeda manifestó que su prioridad es “mirar hacia adelante” y que el caso ya no le “roba el sueño”.
El incidente, que colocó al actor bajo el foco de la opinión pública, surgió cuando fragmentos de un video personal fueron compartidos en redes sociales sin su autorización. Zepeda confirmó que el material correspondía a él, grabado años antes y enviado a una expareja, y que la difusión se debió a una extorsión que él rechazó.
En la entrevista, el actor también bromeó sobre la existencia de “videos más comprometedores”, subrayando su postura relajada y su deseo de no revivir el trauma. Otros personajes del espectáculo han optado por presentar denuncias bajo la Ley Olimpia, pero Zepeda prefiere cerrar el capítulo y concentrarse en su carrera y vida personal.
El caso sigue siendo un referente en la discusión sobre la privacidad digital y el ciberacoso en México, recordando la importancia de la legislación vigente y la necesidad de que las víctimas cuenten con opciones legales efectivas. Sin embargo, la decisión de Zepeda muestra que, para algunos, la mejor estrategia es dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente.