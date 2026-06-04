“Lo dejo en el pasado”: David Zepeda rechaza acción legal por video filtrado

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El actor David Zepeda decidió no presentar una denuncia bajo la Ley Olimpia por la difusión no consentida de un video íntimo en 2015, argumentando que prefiere cerrar el capítulo y enfocarse en su presente profesional y personal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 10:08 AM.
En Espectáculos y editada el 04/06/2026 10:25 AM.