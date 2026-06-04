"Te esperamos en casa": el emotivo mensaje de la hija de Alejandro Marcovich en su cumpleaños

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El guitarrista de Caifanes, Alejandro Marcovich, cumple 66 años el 3 de junio. Aún hospitalizado en coma inducido, su hija Béla compartió en redes sociales un mensaje de esperanza y fotos familiares, generando optimismo entre sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 04/06/2026 08:55 AM.