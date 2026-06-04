"Te esperamos en casa": el emotivo mensaje de la hija de Alejandro Marcovich en su cumpleaños

El reconocido guitarrista mexicano Alejandro Marcovich, ícono de Caifanes y autor del emblemático tema "Afuera", celebra hoy sus 66 años de vida. Sin embargo, la celebración se lleva a cabo bajo una sombra de incertidumbre, pues el músico se encuentra en coma inducido en la unidad de terapia intensiva de un hospital de la capital, con un pronóstico reservado.
En medio de la preocupación de sus seguidores y la comunidad musical, Béla Marcovich, su hija, utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje de cumpleaños que combina gratitud, esperanza y cariño familiar. En la publicación, la joven escribió que "lo esperan en casa para poder celebrar" y acompañó el texto con fotografías antiguas del artista junto a su hija cuando era pequeña, mostrando momentos de convivencia y afecto.
El comunicado oficial emitido por la familia y el equipo médico del guitarrista había informado previamente que Alejandro no podría cumplir con los compromisos pactados debido a su hospitalización y que, desde su ingreso, se encontraba "en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado". A pesar de la gravedad del cuadro, la familia aseguró que el músico está "en buenas manos" y rodeado de profesionales y seres queridos.
Tras la publicación de Béla, los fans inundaron las plataformas digitales con mensajes de apoyo, oraciones y buenos deseos. Gabriela, Béla y Diego, hijos de Alejandro, agradecieron públicamente la ola de cariño recibida, subrayando la importancia del respaldo emocional en estos momentos críticos.
Hasta el momento, no se ha divulgado información adicional sobre la evolución clínica del guitarrista. La familia mantiene la esperanza de una pronta recuperación, mientras continúa recibiendo el respaldo de la comunidad musical y del público en general.
Los seguidores de Caifanes y de la música mexicana siguen atentos a cualquier actualización sobre el estado de salud de Alejandro Marcovich, cuyo legado musical sigue inspirando a nuevas generaciones.