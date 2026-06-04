Manuel 'El Flaco' Ibáñez es hospitalizado de emergencia por un aneurisma aórtico

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El actor de cine de ficheras, diagnosticado con un aneurisma en la aorta vinculado a su tabaquismo, se sometió a una cirugía exitosa y se encuentra en recuperación, aunque admite temores y advierte sobre los riesgos de fumar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 12:02 PM.
En Espectáculos y editada el 04/06/2026 03:40 PM.