Manuel 'El Flaco' Ibáñez es hospitalizado de emergencia por un aneurisma aórtico

Manuel 'El Flaco' Ibáñez fue ingresado de urgencia en un hospital mexicano tras ser diagnosticado con un aneurisma en la aorta, una dilatación peligrosa de la arteria principal del cuerpo. El actor, conocido por su participación en el cine de ficheras, confirmó en su cuenta oficial de Facebook que la operación, motivada por su adicción al tabaco, se realizó con éxito y que ahora se encuentra en proceso de recuperación.
El artista explicó que, a sus 70 años, temía someterse al procedimiento debido a los riesgos asociados a su edad y al consumo de cigarrillos. Sin embargo, el cirujano le ganó la confianza al detallar el proceso quirúrgico, lo que le permitió aceptar la intervención.
En su publicación, Ibáñez no reveló si el aneurisma se localizó en la porción torácica o abdominal de la aorta, pero enfatizó la gravedad del padecimiento y los peligros que implica para quienes lo padecen. Asimismo, lanzó un mensaje de advertencia a los fumadores: "No fumen, chinga, bueno, yo no he dejado de fumar", subrayando la necesidad de concientizar sobre los efectos nocivos del tabaco.
El actor no ofreció más detalles médicos, pero dejó entrever que su estado de salud es estable y que continuará con su recuperación bajo supervisión médica.