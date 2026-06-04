Mariana Ochoa podría ser demandada por la FIFA por su canción “Ponte el Sombrero”

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La cantante mexicana enfrenta el riesgo de una acción legal de la FIFA por presunto ambush marketing en su tema “Ponte el Sombrero”, que hace referencia al Mundial 2026 y genera ingresos en plataformas digitales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 10:46 AM.
En Espectáculos y editada el 04/06/2026 10:21 AM.