Mariana Ochoa podría ser demandada por la FIFA por su canción “Ponte el Sombrero”

Mariana Ochoa podría recibir una demanda de la FIFA si la entidad considera que su canción “Ponte el Sombrero” constituye un caso de marketing de emboscada al aprovechar comercialmente la marca del Mundial 2026 sin autorización.
El tema, lanzado el 4 de junio de 2026 en Spotify, YouTube Music, Apple Music y otras plataformas, incluye expresiones como “Mundial 2026” y referencias al torneo que será coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá. Cada reproducción genera ingresos para la artista, lo que, según expertos en propiedad intelectual, transforma la obra de un simple homenaje a una actividad comercial vinculada al evento.
Especialistas señalan que la FIFA protege agresivamente sus derechos de marca y los intereses de sus patrocinadores oficiales. El uso no autorizado de nombres, logotipos o cualquier elemento que el público asocie directamente con la Copa del Mundo puede ser calificado como ambush marketing, práctica que la federación ha perseguido mediante demandas y sanciones en el pasado.
“Cuando una canción monetiza referencias que el público relaciona con el Mundial, se supera el umbral de la expresión artística y se entra en el terreno comercial”, explica la abogada de propiedad intelectual Ana Martínez. “En ese caso, la FIFA tiene fundamento para iniciar acciones legales para proteger la exclusividad de sus patrocinadores”.
Hasta la fecha no se ha presentado ninguna demanda formal contra Ochoa, pero los abogados advierten que la vigilancia de la FIFA se intensificará a medida que se acerque el torneo y el consumo de contenido digital aumente.
En caso de que la FIFA decida actuar, la cantante podría enfrentar una indemnización por daños y perjuicios, así como la obligación de retirar la canción de las plataformas o modificarla para eliminar cualquier referencia al evento.
El caso pone de relieve la delgada línea entre la libertad creativa y la protección de marcas en eventos de gran escala, y servirá de referencia para otros artistas que deseen capitalizar la fiebre mundialista sin contar con la autorización correspondiente.