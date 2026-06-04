Marie Claire Harp defiende a José Manuel Figueroa en medio del escándalo con Imelda Tuñón

En una intervención durante la presentación del reality show ¿Quién es mejor?, la presentadora Marie Claire Harp reiteró su respaldo a José Manuel Figueroa, exnovio y ahora demandado por Imelda Tuñón, asegurando que en los casi dos años de noviazgo y compromiso nunca vivió situaciones de violencia ni malos tratos.
El conflicto se originó cuando Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, acusó a José Manuel de haber abusado sexualmente de su hermano cuando era menor. La denuncia se sustentó en la filtración de un audio en el que Tuñón señalaba al cantante y cuestionaba la inacción de Maribel Guardia. Tras la difusión, Figueroa rechazó las disculpas de Tuñón y presentó una demanda por daño moral y presunta violencia familiar y mediática.
Harp explicó que la ruptura de su relación en 2023 se debió exclusivamente a la incompatibilidad de agendas laborales, no a conflictos personales. "Siempre fue una persona a la que quiero mucho y nunca experimenté malos tratos", afirmó, aunque reconoció que el cantante mostraba "rasgos de macho vernáculo". La conductora subrayó la necesidad de aplicar la ley sin distinciones de género y elogió la decisión de Figueroa de defenderse por la vía judicial.
Las declaraciones de Harp generaron un intenso debate en redes sociales, donde usuarios contrastaron su testimonio con las acusaciones de Tuñón. Algunos aplaudieron su postura de apoyo, mientras que otros cuestionaron la veracidad de sus recuerdos frente a la gravedad de los señalamientos.
José Manuel Figueroa mantiene la demanda contra Imelda Tuñón, buscando resarcimiento por el daño a su imagen y a la memoria de su hermano fallecido. Tuñón, por su parte, sostiene que la conversación era privada y que su difusión fue un error motivado por la presión del conflicto legal con Maribel Guardia por la custodia y herencia de su hijo.
El caso sigue abierto y se espera que los tribunales determinen la responsabilidad de las partes involucradas, mientras la opinión pública continúa dividida entre la defensa de Harp y las acusaciones de Tuñón.