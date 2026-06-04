Marie Claire Harp defiende a José Manuel Figueroa en medio del escándalo con Imelda Tuñón

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La conductora Marie Claire Harp manifestó públicamente que nunca sufrió malos tratos durante su relación con José Manuel Figueroa, pese a las graves acusaciones de Imelda Tuñón contra el cantante. Su testimonio añade una versión contrastante al debate legal y mediático que envuelve a la dinastía Figueroa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 04:17 PM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 10:50 AM.