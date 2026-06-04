Adiós a Marjane Satrapi: la autora de Persépolis muere a los 56 años

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La artista, directora y activista iraní‑francesa Marjane Satrapi murió el 3 de junio de 2026, a los 56 años, tras una larga lucha contra la tristeza provocada por la muerte de su esposo. Satrapi, conocida mundialmente por la novela gráfica y la película “Persépolis”, dejó un legado en la literatura, el cine y la defensa de los derechos humanos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 09:07 AM.
En Espectáculos y editada el 04/06/2026 09:19 AM.