Adiós a Marjane Satrapi: la autora de Persépolis muere a los 56 años

Marjane Satrapi, la aclamada novelista gráfica, directora de cine y activista, falleció el 3 de junio de 2026 a los 56 años, según informó la agencia AFP a partir de un comunicado de familiares y amigos cercanos. La causa del deceso se atribuye a una profunda tristeza vinculada al fallecimiento de su esposo, el productor y guionista Mattias Ripa, quien murió el 8 de abril de 2025.
Nacida el 22 de noviembre de 1969 en Rasht, Irán, Satrapi creció en una familia de clase media alta en Teherán. Sus padres, militantes de izquierda, la enviaron a Francia en la adolescencia para escapar de las restricciones del nuevo régimen islámico instaurado por el ayatolá Jomeini tras la caída del sha en 1979. Allí estudió en un lycée francés y, a principios de los años noventa, se estableció de forma permanente en París.
Su obra más emblemática, la novela gráfica Persépolis, narra su infancia y adolescencia bajo la República Islámica. En 2007 adaptó el libro al cine, co‑dirigiéndolo con Vincent Paronnaud; la película ganó el Premio del Jurado en Cannes y obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Película Animada en 2008. Continuó su carrera cinematográfica con Chicken with Plums (2011), Gang of the Jotas (2012), The Voices (2014) y el biopic Radioactive (2019), donde interpretó a Marie Curie. Su último proyecto, la comedia negra coral Dear Paris, reunió a actores como Monica Bellucci y Roschdy Zem.
Paralelamente, Satrapi mantuvo una firme postura contra el régimen iraní y sus políticas represivas, especialmente en materia de derechos de la mujer. En 2023, tras las protestas “Mujer, Vida, Libertad”, recordó la participación de sus padres en manifestaciones contra el hijab impuesto en 1983 y denunció las amenazas que recibió por su obra y activismo. Organizó una protesta relámpago frente a la embajada iraní en París en solidaridad con adolescentes detenidos por un TikTok, subrayando que su voz como artista debía servir al cambio.
La muerte de Satrapi cierra un capítulo de una vida dedicada al arte y a la defensa de la libertad, dejando un legado que sigue inspirando a generaciones de creadores y activistas alrededor del mundo.