Paola Durante llora al conocer revelaciones del próximo documental de Paco Stanley

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La exedecán Paola Durante expresó emoción y alivio tras enterarse de que un nuevo documental de JC Uribe presentará pruebas inéditas que podrían identificar al autor del homicidio de Paco Stanley y exonerar a los señalados históricamente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 10:13 AM.
En Espectáculos y editada el 04/06/2026 03:36 PM.