Paola Durante llora al conocer revelaciones del próximo documental de Paco Stanley

Paola Durante, exedecán de Paco Stanley, rompió a llorar en vivo el 3 de junio al confirmar que el próximo documental de JC Uribe revelará nombres, motivos y pruebas que podrían esclarecer el asesinato ocurrido hace 27 años. La conductora de De Primera Mano manifestó que, tras años de estigmatización, la producción ofrecerá la identificación del responsable directo, la orden que originó el crimen, la identidad del sicario y la confirmación de la inocencia de Mario Bezares y ella misma.
Durante explicó que sus lágrimas no fueron de tristeza, sino de "emoción y felicidad" al ver la posibilidad de limpiar su nombre. "Por fin se va a hacer justicia. Estoy agradecida con Dios y con mi madre, quien luchó por este día", declaró frente a las cámaras de Imagen Televisión.
El documental, anunciado en De Primera Mano, promete basarse en testimonios inéditos y pruebas directas, diferenciándose de series anteriores al presentar nombres y apellidos de los presuntos culpables. Según la información adelantada por el productor JC Uribe, se revelarán cuatro hallazgos fundamentales: quién dio la orden de asesinar a Stanley, el motivo del homicidio, la identidad del tirador y la confirmación de la inocencia de Bezares y Durante.
Gustavo Adolfo Infante, también presente en la transmisión, criticó la falta de investigación y la "cacería de brujas" que sufrió Durante y Bezares, señalando que fueron 27 años los que tardaron en llegar a estas revelaciones.
Durante recordó los rechazos laborales y el estigma que la persiguió desde su detención, citando un episodio reciente en el que una mánager le dijo: "Tu arte no se vende porque eres una asesina". La exedecán subrayó que la exposición del verdadero responsable representa un alivio pendiente desde hace casi tres décadas.
En la entrevista, Durante también mencionó su conversación con Arlette Garibay, colaboradora directa de Stanley y productora del documental, a quien describió como "muy conmovida". Ambas lloraron juntas al discutir la espera de casi tres décadas para que la verdad salga a la luz.
Al ser cuestionada sobre el perdón, Durante respondió que necesita escuchar de frente las razones del encubrimiento y que, antes de concederlo, desea que se le explique por qué se ocultó la información durante tanto tiempo, mientras ella era una niña de cinco años y su madre luchaba por la familia.
Finalmente, la exedecán expresó su deseo de recuperar su identidad y dejar atrás el estigma: "Quiero que todo México sepa que yo no fui, que soy inocente y que cometieron una gran injusticia conmigo y con mi familia".