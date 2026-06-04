Paul Stanley explota contra documental que promete revelar quién mató a su padre.

El anuncio del documental "Testigos: la verdad tiene voz", que promete revelar detalles inéditos del asesinato de Paco Stanley ocurrido hace 27 años, generó una reacción inmediata de Paul Stanley, hijo del fallecido. En entrevista con Eden Dorantes, el conductor y actor calificó el proyecto de "ganar dinero a costa de mi jefe" y manifestó desconocer su contenido, indicando que esperará a ver los resultados antes de emitir juicios.
Al ser consultado sobre la posible exoneración de Mario Bezares y Paola Durante, Paul reiteró su desconocimiento: "No sé ni de qué me estás hablando. Ya que salga, pues ya". Sin embargo, subrayó que quien sea responsable del crimen deberá responder ante la justicia.
El propio Paul expresó su molestia por la reavivación del caso: "Mi papá ya está muerto, desde hace mucho tiempo. Nadie va a revivirlo solo para ganar dinero".
Por otro lado, Paola Durante reaccionó con sorpresa y alivio ante la posibilidad de que el documental aclare su inocencia. En entrevista para "De primera mano", la exedecán declaró: "He llorado mucho, pero ahora es de emoción y felicidad. Por fin se hará justicia" y agradeció a su madre y a Dios por la lucha que ha llevado a este momento.
Durante también recordó la persecución mediática que sufrió su familia tras la muerte de su madre y reiteró su inocencia, calificando la situación como una gran injusticia.
En Imagen Televisión, el conductor Lalo Carrillo anunció que el documental ofrecerá cuatro revelaciones clave: el autor de la orden de asesinato, el motivo del crimen, la identidad del sicario y la confirmación de la inocencia de Bezares y Durante mediante nuevos testimonios.
El proyecto, que aún no ha sido estrenado, mantiene la expectativa de cambiar la percepción pública sobre uno de los casos más emblemáticos del entretenimiento mexicano.