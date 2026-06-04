Paul Stanley explota contra documental que promete revelar quién mató a su padre.

...

El hijo del fallecido conductor Paco Stanley, Paul Stanley, manifestó su rechazo al nuevo documental “Testigos: la verdad tiene voz”, acusando a los productores de aprovecharse del dolor familiar. Mientras tanto, Paola Durante expresó esperanza de que la producción aclare su inocencia y revele al presunto asesino.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 04:05 PM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 09:56 AM.