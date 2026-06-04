Pepe Aguilar lanza “¡Que Viva Antonio Aguilar!” y aclara que el tributo no busca ganancias

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El cantante presentó un álbum de 16 versiones de canciones de Antonio Aguilar, invitando a artistas de distintas generaciones a interpretar las piezas a su manera. Según Pepe Aguilar, el proyecto es un homenaje a la memoria de su padre y no persigue fines lucrativos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 08:45 AM.
En Espectáculos y editada el 04/06/2026 09:00 AM.