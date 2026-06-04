Pepe Aguilar lanza “¡Que Viva Antonio Aguilar!” y aclara que el tributo no busca ganancias

Pepe Aguilar presentó ¡Que Viva Antonio Aguilar!, un disco compilatorio de 16 temas del legendario “Charro de México”. El proyecto reúne a voces del regional mexicano de varias generaciones, entre ellas Carín León, Banda El Recodo, Banda MS, Luis R. Conríquez, Chuy Lizárraga, Edén Muñoz, Alfredo Olivas, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y el propio Pepe Aguilar.
El cantante explicó que el objetivo del álbum no es obtener beneficios económicos, sino “recordar y seguir recordando” a su padre, fallecido en 2007. A diferencia de los tributos tradicionales, Aguilar evitó los duetos artificiales con grabaciones del fallecido; en su lugar, cada artista tomó una canción de Antonio Aguilar y la hizo suya, ofreciendo versiones auténticas y personales.
Entre los temas destacados están “El chubasco” (Carín León), “La cama de piedra” (Banda El Recodo), “El Chivo” (Banda MS), “4 meses” (Luis R. Conríquez), “Ánimas que no amanezca” (Chuy Lizárraga), “Albur de amor” (Edén Muñoz) y “El alazán y el rosillo” (Alfredo Olivas). Dentro de la familia, Ángela Aguilar interpreta “China de los ojos negros” y Leonardo Aguilar canta “El adolorido”, mientras Pepe Aguilar lleva “Noches tenebrosas”.
Pepe Aguilar contactó personalmente a cada intérprete para explicar el concepto del proyecto, recibiendo una respuesta positiva en todos los casos. Aunque se rumoró la participación de Christian Nodal con “Gabino Barrera”, el cantante admitió que aún no había escuchado la grabación y, al final, Nodal no formó parte del álbum.
Respecto al destino de las ganancias, Aguilar señaló que aún no está definido, pero reiteró que el propósito del disco es honrar la memoria de su padre y mantener viva su obra para las nuevas generaciones.