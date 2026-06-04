Hospitalizan de emergencia a Samuel Sarmiento; una cirugía urgente evitó una tragedia

Samuel Sarmiento, cantante de música regional mexicana y exvocalista de Los Recoditos, fue hospitalizado de emergencia y sometido a una cirugía de urgencia el día de hoy por complicaciones derivadas de una hernia umbilical.
La intervención quirúrgica se realizó de manera exitosa. Tras la operación, Samuel permanece bajo observación en un centro hospitalario de Culiacán, donde recibe los cuidados necesarios para su recuperación.
Continuaremos informando sobre su evolución y cualquier novedad respecto a sus actividades artísticas.