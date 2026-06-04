Hospitalizan de emergencia a Samuel Sarmiento; una cirugía urgente evitó una tragedia

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El cantante regional mexicano Samuel Sarmiento fue ingresado de urgencia en un hospital de Culiacán y operado con éxito por una hernia umbilical que amenazaba su salud. Se detallan las causas, el procedimiento y su estado actual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 08:38 AM.
En Espectáculos y editada el 04/06/2026 09:34 AM.