Shakira encenderá la fiesta del Mundial 2026 en el estadio más legendario de México

La cuenta oficial de la FIFA anunció este jueves que la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en la Ciudad de México, contará con la participación de la cantante colombiana Shakira y del artista nigeriano Burna Boy. Ambos artistas interpretarán la canción Dai‑Dai en el espectáculo que precederá al partido inaugural del torneo.
El evento se realizará en el Estadio Ciudad de México (ex Estadio Azteca) el jueves 11 de junio de 2026, convirtiéndose en el primer recinto del mundo en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo. México será sede de 13 partidos, mientras que Estados Unidos y Canadá completarán la organización de un torneo que, por primera vez, reunirá a 48 selecciones.
Además de Shakira y Burna Boy, la lista de artistas confirmados para el show inaugural incluye a Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla. La presencia de Burna Boy, ganador del Grammy 2021 al Mejor Álbum de Música Global por Twice as Tall, subraya la intención de la FIFA de ofrecer un espectáculo de alcance mundial y diversidad cultural.
Con la inclusión de “Dai‑Dai”, tema que combina ritmos latinos y afrobeats, la ceremonia promete ser una fusión de sonidos que reflejan la colaboración entre América Latina y África, reforzando la visión de un Mundial inclusivo y global.