Shakira encenderá la fiesta del Mundial 2026 en el estadio más legendario de México

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La FIFA confirmó que la cantante colombiana Shakira y el artista nigeriano Burna Boy subirán al escenario del Estadio Ciudad de México para interpretar la canción “Dai‑Dai” durante el espectáculo de apertura del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará el 11 de junio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 04:17 PM.
En Espectáculos y editada el 05/06/2026 08:54 AM.