Sharon Stone descubre años después que sufrió una brutal agresión física

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La actriz de 68 años contó en el pódcast “The Person Who Believed in Me” que un examen médico descubrió fracturas en su caja torácica, evidencia de una violenta agresión que sufrió hace diez años y que nunca denunció.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/06/2026 10:14 AM.
En Espectáculos y editada el 04/06/2026 10:29 AM.